Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!”

Chiều 10-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết sau nhiều ngày tập trung xác minh, điều tra truy xét tin báo tội phạm bé trai bán vé số dạo bị một người phụ nữ đi xe máy lừa chiếm đoạt 140 tờ vé số.

Đối tượng cướp giật vé số

Công an đã làm rõ Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi; quê An Giang tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật vé số.

Tuyền khai nhận toàn bộ 140 tờ vé số cướp giật được, chiều hôm đó đều không trúng giải nào. Đối tượng rất hối hận vì việc làm của mình nên xin gặp lại bé trai để trả đủ số tiền 1,4 triệu đồng và mong được gia đình nạn nhân tha thứ.

Khi công an truy hỏi vì sao lại đi cướp giật vé số của trẻ em trên đường, Tuyền khai rằng việc làm này là sai và vi phạm pháp luật. Do lo lắng nên mấy ngày Tuyền không dám ra công an đầu thú.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7-10, bà Lê Thị Đông Nhi (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang; tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) giao cho con trai là Lê Đông Phương (11 tuổi) 140 tờ vé số để đi bán dạo dọc tuyến giao thông, khu dân cư thuộc địa phận xã Đức Hòa.

Khi Phương chạy xe đạp đến đoạn đường bê tông thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa thì một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy chậm lại rồi giả vờ hỏi mua vé số.

Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói với Phương rằng: "Nhà cô có chiếc xe đạp điện không ai sử dụng, nếu đồng ý lấy xe thì chạy theo cô".

Tin lời, Phương vừa định đạp xe chạy theo thì người phụ nữ này bất ngờ tăng ga bỏ chạy, cầm toàn bộ 140 tờ vé số của Phương.

Bà Nhi cho biết do cuộc sống khó khăn nên cả nhà rời quê lên xã Đức Hòa thuê nhà trọ để ở, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Hôm bị cướp giật mất 140 tờ vé số, gia đình mất hết phân nửa vốn để lấy lại vé số đi bán.

Chân dung kẻ cướp giật 140 tờ vé số của bé trai bán dạo

Từ tin báo của gia đình bị hại, công an khẩn trương vào cuộc, đồng thời lần theo nhân dạng, biển số xe qua hệ thống camera từ một số nhà dân khu vực xảy ra.

Xác định đối tượng hiện đang sinh sống địa bàn xã Đức Hòa, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nghi phạm về trụ sở phục vụ điều tra.