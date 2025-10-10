Bé trai hơn 1 tuổi tử vong sau khi nhập viện, người thân khóc ngất bên giường bệnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nói gì?

Ngày hôm nay (10/10), người dùng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip quay lại 1 vụ việc đau lòng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Theo nội dung đoạn clip cho thấy gia đình bé trai hơn 1 tuổi ngã quỵ, khóc ngất bên giường bệnh sau khi bé không may qua đời. Người nhà không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở, nhiều người liên tục gọi tên cháu bé và yêu cầu phía bệnh viện phải có lời giải thích rõ ràng.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: MXH

Theo nội dung được chia sẻ, bệnh nhi qua đời là bé trai hơn 1 tuổi, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng mắc nhiễm trùng máu. Sau khi nhập viện và được chăm sóc, bé đã không qua khỏi. Cái chết đột ngột của con trai khiến cả gia đình sụp đổ, đau đớn tột cùng.

Ngay sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bàng hoàng và thương xót. Các bình luận bên dưới đều gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cháu bé, đồng thời mong muốn bệnh viện sớm có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV qua điện thoại, lãnh đạo BV Nhi Thanh Hoá cho biết, hiện ông đang đi công tác nhưng đã có chỉ đạo các phòng ban chức năng chuyên môn làm rõ và sẽ có báo cáo giải trình vụ việc.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người vẫn liên tục dõi theo diễn biến vụ việc và hy vọng sự việc sẽ được làm rõ để gia đình bé trai sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng.