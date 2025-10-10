Mưa lũ sau bão số 11 làm 18 người chết và mất tích, ngập hơn 230.000 ngàn ngôi nhà

Theo thông tin nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 ngày 10-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 khiến 18 người chết và mất tích (Thái Nguyên 6 người chết, 1 người mất tích do bị lũ cuốn, 1 người chết do sạt lở đất; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 5 người chết do lũ cuốn, 1 người chết do bị sét đánh), 10 người bị thương.



Bộ đội được huy động vận chuyển hàng cứu trợ đến điểm tập kết để xuồng máy, ca-nô vận chuyển đến khu vực bị cô lập

Về nhà ở, mưa lũ sau bão số 11 khiến 1.577 nhà hư hỏng, thiệt hại nặng; 230.197 nhà bị ngập (Thái Nguyên 200.000; Bắc Ninh 11.061; Cao Bằng 7.500; Lạng Sơn 3.000; Hà Nội 8.186; Tuyên Quang 332; Sơn La 118).

Đến 17 giờ cùng ngày còn 66.648 nhà ngập (Thái Nguyên 54.203; Bắc Ninh 6.343; Hà Nội 5.743; Lạng Sơn 359).

Nông nghiệp, 25.261 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.054 gia súc và 690.229 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thủy điện, đập Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, Lạng Sơn, dung tích 4 triệu m³, công suất 2 MW) bị vỡ do lũ lớn; 803 hộ dân đã được sơ tán an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xảy ra 49 sự cố đê điều tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 4; Bắc Ninh 40; Hà Nội 5), tăng 6 sự cố so với ngày 9-10. Nhiều tuyến đê phải chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20 km (đê Chã, Hà Châu, TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ).

20 vị trí quốc lộ còn ách tắc (giảm 46 vị trí so với ngày 9-10) do sạt lở, ngập nước (Lạng Sơn 2; Cao Bằng 2; Thái Nguyên 8; Bắc Ninh 4; Hà Nội 4); tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng tạm dừng chạy; nhiều tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

549.915 khách hàng bị mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 421.293, còn 128.622 khách hàng chưa có điện (Thái Nguyên 57.929; Bắc Ninh 45.594; Lạng Sơn 22.647; Cao Bằng 2.452).

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 mất kết nối 80/480 điểm; mạng công cộng 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc tại Thái Nguyên; tại Hà Nội đã khôi phục 13 trạm BTS.

Qua báo cáo nhanh của các địa phương ước tổng thiệt hại: 5.450 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ, Cao Bằng 2.000 tỉ, Thái Nguyên 2.400 tỉ đồng).