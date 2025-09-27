Xử phạt người phụ nữ hô hoán “bắt cóc trẻ em”

Sáng 27-9, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị M. (SN 1974; ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi hô hoán "bắt cóc trẻ em".

Bà Nguyễn Thị M. bị phạt hành chính vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 26-9, Công an xã Châu Thành nhận tin báo tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành có vụ "bắt cóc trẻ em". Lực lượng xã nhanh chóng có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy trước đó giữa bà M. và cháu của bà là Trần Thị Bạch Q. (SN 2007) phát sinh mâu thuẫn. Bực tức, Q. gọi xe của anh Thạch Nhựt B. (SN 2003) để cùng nhóm bạn đi Hà Tiên. Q. đem theo đứa con nhỏ của mình và dự định qua Phú Quốc chơi và thăm chồng.

Khi ô tô do anh B. chở Q. cùng nhóm bạn rời đi, bà M. hô hoán "bắt cóc trẻ em" và kêu gọi người dân chặn xe.

Trong lúc hỗn loạn, bà M. dùng đá ném vào ô tô, sau đó lao vào đánh anh B. gây thương tích vùng cổ, mặt và làm xe bị hư hỏng nhẹ. Sự việc khiến nhiều người tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Qua làm việc, Công an xã Châu Thành xác định vụ việc không phải bắt cóc, chỉ là mâu thuẫn gia đình.

Với hành vi hô hoán sai sự thật, kích động tụ tập đông người và hành vi bạo lực, bà M. bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các tình tiết liên quan đến thương tích và thiệt hại tài sản tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định.