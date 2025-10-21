"Về nhà với mẹ đi": Người mẹ trẻ khóc hết nước mắt ngóng tìm con 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước vụ việc bé trai ở An Giang trong lúc ngủ trong căn nhà sàn xiêu vẹo ven sông đã nghi bò qua lỗ hổng trên vách rồi rơi xuống nước mất tích, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 21/10 vẫn chưa tìm thấy được bé trai nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích bé trai 4 tháng tuổi

Chia sẻ với báo Lao động, ông Võ Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã An Biên (An Giang) - cho biết, đến thời điểm sáng nay vẫn chưa tìm thấy được cháu bé nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Ông Toàn nhấn mạnh, “Hiện xã cũng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tích cực phối hợp tìm kiếm cháu bé, túc trực hỗ trợ gia đình. Khi có diễn biến mới, địa phương sẽ lập tức thông tin cho người dân được rõ, tránh đồn đoán, suy diễn, tin theo những nội dung chưa chính xác như các trang mạng xã hội đăng tải”.

Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ trẻ bật khóc nức nở, đứng trên căn nhà dựng sát mép sông trông ngóng tin tức của con trai 4 tháng tuổi. "Về nhà với mẹ đi, về sớm với mẹ đi con...", người mẹ nghẹn ngào.

Người mẹ trẻ bật khóc, đứng gần mép kênh trông ngóng tin tức con trai

Được biết, người mẹ trẻ có 5 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hàng ngày mấy mẹ con đi bán vé số để sinh sống qua ngày. Chồng bà K. đang đi làm ngư phủ trên một tàu cá. Ngôi nhà ven sông cũng chỉ là nơi ở tạm bợ, trú mưa nắng của mấy mẹ con.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, bà Lê Thị K. (26 tuổi; ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì không thấy con trai 4 tháng tuổi đâu. Căn nhà của gia đình bà K. là nhà sàn gỗ rách nát ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nghi ngờ bé đã rơi xuống kênh mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai tìm kiếm nhưng đến trưa cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Một lãnh đạo công an xã cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.