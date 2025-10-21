Thông tin mới liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 21-10, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi hết thời gian 15 ngày tạm đình chỉ, chính quyền đang xin ý kiến Đảng ủy xã để xem xét việc tiếp tục đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học Kim Thủy.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn chưa đồng thuận để bà Đỗ Thị Hồng Huế trở lại làm việc, do vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức.

Trước đó, UBND xã Kim Ngân cùng ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp với phụ huynh của 75 học sinh bán trú để bàn phương án tổ chức lại bếp ăn. Tại buổi họp, phần lớn phụ huynh kiến nghị chính quyền tiếp tục đình chỉ công tác đối với bà Huế, chờ kết quả điều tra rõ ràng từ cơ quan chuyên môn.

Đại diện nhà trường cho biết sẽ căn cứ biên bản cuộc họp phụ huynh để báo cáo và đề xuất UBND xã Kim Ngân xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến trách nhiệm của bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã đổi mật khẩu hệ thống camera giám sát khu vực bếp, đảm bảo bà Huế không còn quyền truy cập.

UBND xã Kim Ngân đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, đồng thời yêu cầu nhà trường khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý bếp ăn.

Cùng với việc lập biên bản vi phạm, UBND xã Kim Ngân cho biết Công an đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng bên trong vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh của Trường PTDT nội trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Tổng cộng 40 học sinh nhập viện điều trị. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú – đã có thái độ ngăn cản trong việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có biểu hiện rõ ràng của ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế. Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế để phục vụ xác minh, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể.



