Tung Dining kinh doanh thế nào trước khi bị cáo buộc trốn thuế bằng cách nhận tiền vào tài khoản cá nhân?

Ngày 20/10, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (34 tuổi, ở phường Từ Liêm - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, ở phường Phúc Lợi) cùng về tội "Trốn thuế".

Trước khi bị cáo buộc trốn thuế, T.U.N.G Dining là nhà hàng hoạt động theo mô hình tasting menu, thành lập năm 2018. Đây là một trong những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam phục vụ thực đơn cố định gồm nhiều món nhỏ được sắp xếp theo trình tự, thay đổi theo mùa và được chế biến theo phong cách Bắc Âu.

Không gian của nhà hàng có khoảng 25–30 chỗ ngồi, hoạt động theo hình thức đặt bàn trước. Mỗi buổi tối, khách hàng được phục vụ một thực đơn duy nhất gồm từ 18 đến 20 món. Mô hình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng món ăn, kết hợp hương vị cho đến cách phục vụ và trình bày. T.U.N.G Dining chỉ phục vụ bữa tối từ thứ Ba đến Chủ Nhật, với thực đơn tasting menu có mức giá dao động khoảng 3–4 triệu đồng mỗi khách, tuỳ thời điểm.

Tên gọi T.U.N.G là viết tắt của bốn từ Twisted – Unique – Natural – Gastronomic, thể hiện định hướng ẩm thực dựa trên sự sáng tạo, cân bằng hương vị và khai thác nguyên liệu tự nhiên.

Năm 2021, T.U.N.G Dining được tổ chức The World's 50 Best Restaurants đưa vào danh sách Top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á, và năm 2023 được Michelin Guide Hà Nội giới thiệu trong danh mục Michelin Selected. Sau đó, thương hiệu mở rộng với nhà hàng Å by T.U.N.G tại TP HCM, tiếp tục theo đuổi phong cách ẩm thực tương tự.

Theo cáo buộc, Hoàng Tùng, Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nhà hàng T.U.N.G Dining, cùng Nguyệt Ánh – người phụ trách truyền thông và quản lý nhân sự – đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng, không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế.

Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2019–2023, doanh thu thực tế của công ty đạt hơn 53 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 29,4 tỷ đồng, còn lại hơn 23,5 tỷ đồng không được báo cáo. Số tiền này được chi cổ tức khoảng 6,7 tỷ đồng và chi phí hoạt động hơn 16,8 tỷ đồng.

Ngày 19/3/2024, Cục Thuế Hà Nội phát hiện doanh nghiệp có hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, gồm 2,1 tỷ đồng thuế GTGT và 335 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan tố tụng để xử lý theo quy định.