Phát hiện vết nứt dài 50m trên sườn núi, khẩn cấp di dời dân trong đêm

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Trà Linh di dời 9 hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi.

Ngay trong đêm, 9 hộ dân được di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Đ.A)

Theo đó, chiều tối 20/10, người dân làng Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh, phát hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng chừng 50cm xuất hiện trên sườn núi, chỉ cách khu dân cư khoảng 35m.

Vết nứt có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa 9 hộ dân sinh sống phía dưới chân núi.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng phòng thủ khu vực 3 huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường. Trong điều kiện thời tiết mưa to, các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân, vận chuyển tài sản, vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn.

“Chúng tôi triển khai di dời ngay trong đêm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân. Lực lượng quân đội sẽ túc trực tại khu vực để kịp thời ứng phó nếu tình hình sạt lở diễn biến phức tạp hơn” - Đại tá Trần Hữu Ích nói và thông tin thêm, hiện lực lượng chức năng đang khảo sát vết nứt trên sườn núi, từ đó đánh giá nguy cơ để có phương án xử lý lâu dài, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.