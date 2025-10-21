Truy tìm Nguyễn Ngọc Diễm sinh năm 1997

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm, sinh năm 1997, cư trú đường Nguyễn Thái Học, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Rạch Giá.

Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân, qua xác minh nguồn tin về tội phạm xác định vào năm 2024 và 2025, Nguyễn Ngọc Diễm làm chủ hụi online qua mạng xã hội Zalo.

Diễm đã rủ rê, lôi kéo nhiều người chơi các dây hụi do Diễm làm chủ. Đến tháng 2/2025, thì Diễm tuyên bố bể hụi, chiếm đoạt tiền của 14 cá nhân tham gia chơi hụi với tổng số tiền trên 743 triệu đồng.

Hiện không rõ Diễm đang ở đâu, cần tổ chức tuy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT, địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, số điện thoại 02973864101) hoặc Điều tra viên Trương Xuân Đỡ (số điện thoại: 0945.436.922) để tiếp nhận xử lý theo quy định.