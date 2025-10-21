Lý do Đào Quang Hà (Hà đạp xe) bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự

Đào Quang Hà (sinh năm 2001, đến từ Hưng Yên) được nhiều người biết đến sau hành trình đạp xe Thống Nhất của ông từ Hà Nội vào TP.HCM dịp 30/4 vừa qua.

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng đã bất ngờ với thông tin Đào Quang Hà bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự vì hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Đào Quang Hà làm việc tại cơ quan chức năng (Ảnh: Thanh Hoá Online)

Theo báo Thanh Hoá Online, liên quan đến vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ việc va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một công dân tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà, sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và 1 công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Hình ảnh do cơ quan chức năng thu thập để phục vụ điều tra (Ảnh chụp màn hình/ TTV)

Thấy vậy, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, trang Facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính. Nắm bắt được điểm này, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang tài khoản cá nhân khác của mình, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Cũng theo báo Thanh Hoá Online, tại cơ quan Công an, Hà đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Như vậy, đến thời điểm này đã có 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi sai phạm liên quan đến vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông giữa đoàn xe thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và công dân Thanh Hóa.

Sự việc của Đào Quang Hà khiến những người theo dõi Hà cũng như cộng đồng mạng vô cùng thất vọng, bày tỏ nhiều bình luận ngỡ ngàng. Bởi lẽ trước đó Hà nhận về nhiều thiện cảm từ công chúng.

“Ôi! Bạn này nhìn hiền thế mà cũng vậy sao?”, “Ơ! Hà này vừa rồi đạp xe từ Hà Nội vào TP. HCM xem A50 đúng không?”, “Nhìn nhầm thần tượng rồi. Thất vọng về Hà”, “Sao lại đánh mất chính mình vậy trời”, “Ô kìa? Hình ảnh đang đẹp mà. Sao như này rồi?”, “Trời đất đợt 30/4 mình cũng có theo dõi bạn này. Cứ nghĩ hiền lành”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đào Quang Hà sinh năm 2001, đến từ Thái Bình. Trước khi nổi tiếng với hành trình đạp xe dịp 30/4, Quang Hà từng được biết đến với biệt danh "khối trưởng khối chở khoa". Bởi ở trong dịp diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, anh từng giúp các chiến sĩ cảnh sát biển chở loa, phát nhạc để hợp luyện.

Cũng trong năm 2024, Quang Hà có chuyến đi bộ xuyên Việt dài 3000km. Lần đi bộ xuyên Việt này bắt đầu từ Lũng Cú - Hà Giang và kết thúc tại điểm cực nam là Cà Mau. Hành trình này mất khoảng gần 8 tháng, mỗi tháng tiêu hơn 2 triệu.

Theo chia sẻ của Hà, chi phí cho các chuyến đi chủ yếu từ tiền tiết kiệm kinh doanh. Dù di chuyển nhưng anh chàng vẫn tranh thủ bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.