Người dân Đà Nẵng chuẩn bị lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các xã, phường chủ động mọi phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Tập trung bố trí phương tiện, phân công lực lượng túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao. Ngành giáo dục theo dõi sát thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học.

Từ chiều tối và đêm 22-27/10, Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài. Ảnh: Thanh Hiền

Riêng với khu vực đô thị, Phó Chủ tịch TP yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, đánh dấu các điểm mực nước ngập để tập trung theo dõi, có phương án xử lý. Đẩy mạnh thông tin để người dân chủ động phương án di dời tài sản, đồng thời vận động người dân dỡ bỏ các vật dụng đậy nắp cống thoát nước để đẩy nhanh khả năng thoát nước.

Theo đó, dự báo của các cơ quan chuyên môn cho thấy đợt mưa lớn diện rộng sắp tới (từ 22-27/10) khả năng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập cục bộ trên diện rộng. Do đó các xã, phường phải kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương. “Bên cạnh chủ động ứng phó, các địa phương lưu ý thông tin người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày. Tất cả mọi phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng trước 17h ngày 22/10”, Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh.

Hiện tại, các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn đang huy động khoảng 300 xuồng nhỏ để phục vụ công tác di chuyển vùng ngập lụt.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), từ chiều tối và đêm nay, gió trên vùng biển thành phố Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, từ chiều tối và đêm 22-27/10, Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Các sông trên địa bàn có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.