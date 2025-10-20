“Kho chim” bí ẩn gần sân bay: Phát hiện 500 con cu ngói không giấy tờ

Ngày 20-10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP HCM xác nhận đang xử lý tang vật là 8 sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại một kho hàng ở phường Tân Sơn Hòa, TP HCM.

Các sọt nhựa đựng chim cu ngói bị bắt giữ - Ảnh Kiểm lâm TP HCM cung cấp

Một cán bộ kiểm lâm cho biết đã nhận được nguồn tin từ quần chúng về việc địa chỉ trên trung chuyển chim cu ngói sống nhưng đây là lần đầu tiên bắt được quả tang cùng số lượng tang vật lớn.

Hiện tại, vẫn chưa có chủ hàng đến làm việc. Trước mắt Chi cục Kiểm lâm TP HCM xử lý tang vật theo hướng tạm giữ, chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên theo quy định.

Sau nhiều ngày trinh sát, kiểm lâm TP HCM mới phát hiện vụ việc - Ảnh: Kiểm lâm TP HCM cung cấp

Được biết, chim cu ngói là động vật rừng thông thường nhưng khi nuôi, mua bán, vận chuyển đều phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp như phải có bảng kê lâm sản, có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.

Có khả năng, đây là chim hoang dã, được người dân săn bắt để làm "mồi nhậu", gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.