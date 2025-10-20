Xe tải tông dải phân cách, lật chắn ngang tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Châu Tỉnh, Theo nld.com.vn 18:49 20/10/2025
Sự cố xe lật xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết làm hàng hóa đổ tràn ra đường và khiến nhiều phương tiện phải dừng chờ

Chiều 20-10, một xe tải đông lạnh biển số tỉnh An Giang lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khi đến Km187, đoạn qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng đã tông vào dải phân cách cứng và lật ngang, làm nhiều bao hàng hóa văng ra đường.

Xe tải tông dải phân cách, lật chắn ngang tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết- Ảnh 1.

Xe tải lật chắn ngang một làn cao tốc. Ảnh: DT


Xe tải tông dải phân cách, lật chắn ngang tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết- Ảnh 2.

Hàng hóa từ xe tải văng tứ tung trên cao tốc. Ảnh: DT

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. 

Do xe tải lật nghiêng giữa đường nên một chiều xe không thể lưu thông, các phương tiện xếp hàng chờ kéo dài. 

