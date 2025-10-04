Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa xảy ra vụ cháy xe khách.

Theo đó, vào khoảng 5h cùng ngày, tại Km58+500 cao tốc Can Lâm - Nha Trang (hướng Nha Trang đi TP.HCM) thuộc địa phận xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ cháy xe khách do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, trú tỉnh Ninh Bình) cầm lái.

Hiện trường vụ cháy.

Khi xe đến địa phận trên thì tự bốc cháy phía sau, thời điểm xảy ra cháy trên xe có khoảng 30 hành khách, xe chạy tuyến Ninh Bình đi An Giang.

Phát hiện khói lửa bốc lên, toàn bộ hành khách trên xe đã kịp thời thoát nạn nhưng xe khách bị cháy hoàn toàn.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có mặt tại hiện trường, phối hợp công an xã Nam Cam Ranh và đơn vị chức năng hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ, điều tiết giao thông.

Đến 9h sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực trên đã thông suốt.