Cảnh tượng lạ sau bão số 10: Một món đồ bất ngờ "cháy hàng", người dân xếp hàng từ 5h sáng vẫn chưa mua được

Theo thông tin nhanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã gây mất điện diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, bão số 10 đã làm ảnh hưởng đến lưới điện 110kV của Tổng công ty với 38 đường dây phải tạm ngừng vận hành tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng 22 trạm biến áp 110kV ngừng hoạt động ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với lưới điện trung thế, hơn 15.000 trạm biến áp bị gián đoạn cấp điện, nhiều nhất là Nghệ An (gần 8.000 trạm), Hà Tĩnh (hơn 4.000 trạm), Thanh Hóa (khoảng 2.820 trạm) và một phần nhỏ ở Ninh Bình.

Bão số 10 cũng đã làm ảnh hưởng tới gần 1,87 triệu khách hàng của EVNNPC, trong đó còn hơn 1,8 triệu khách hàng đang mất điện (chiếm khoảng 34% tổng số khách hàng mà EVNNPC phục vụ). Hiện nay, tại 3 tỉnh thiệt hại nặng nhất, toàn bộ khách hàng tỉnh Hà Tĩnh đang gián đoạn cung cấp điện, tại Nghệ An khoảng 88% khách hàng bị mất điện và Thanh Hóa là khoảng 28%.





Cửa hàng máy phát điện tập nập người dân đến mua

Từ những chiếc máy có công suất nhỏ đến máy công suất lớn được lựa chọn để phù hợp với nhu cầu của từng gia đình

Do mất điện trên diện rộng, sáng 30/9, nhiều phường, xã của Nghệ An vẫn chưa được cấp điện trở lại. Tại các cửa hàng điện máy trên đường Mai Hắc Đế (phường Hà Huy Tấp, Nghệ An), cảnh tượng người dân xếp hàng dài chờ mua máy phát điện diễn ra từ sáng sớm.

Anh Kỷ, trú tại phường Vinh Hưng, cho biết: "Tôi đến từ 5h sáng để xếp hàng, nhưng đến trưa vẫn chưa mua được máy. Cửa hàng hẹn đến tầm đầu giờ chiều mới có máy".

Một số dòng máy còn cháy hàng, người dân phải xếp hàng để chờ tới lượt

Theo tìm hiểu, các loại máy phát điện nhỏ chạy xăng hoặc dầu, giá từ 5 - 8 triệu đồng, đã được bán hết. Những loại máy công suất lớn hơn, giá từ 20 - 25 triệu đồng, cũng rơi vào tình trạng "cháy hàng". Chủ một cửa hàng điện máy cho hay: "Nhu cầu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, nguồn cung từ các đại lý cấp trên không kịp đáp ứng. Nhiều khách phải đặt trước, thậm chí chấp nhận giá cao hơn".

Nhiều người cho biết, do ảnh hưởng mưa bão nên phải sắm máy phát điện để còn ồn định sinh hoạt

Hiện, lực lượng điện lực địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố. Tuy nhiên, với khối lượng thiệt hại lớn, việc khôi phục cấp điện dự kiến còn kéo dài nhiều ngày. Trong thời gian này, nhiều gia đình buộc phải tìm đến giải pháp mua máy phát điện, khiến thị trường thiết bị này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.