Cơn lốc dữ quét qua Ninh Bình để lại những đứa trẻ mồ côi

3 đứa trẻ ngồi bên linh cữu mẹ

3 đứa trẻ bên linh cữu mẹ. Ảnh: Trọng Tùng.

Ở xã Hải Thịnh, căn nhà cấp bốn của chị Nguyễn Thị K. (36 tuổi) chìm trong tang tóc. Trước linh cữu mẹ, 3 đứa trẻ lặng lẽ ngồi, đôi mắt thẫn thờ, gọi “mẹ ơi” khiến cả xóm nghẹn lòng.

Khoảng 5h sáng, khi cả nhà đang ngủ, mái nhà bất ngờ đổ sập. Anh Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi, chồng chị K.) đã dùng thân mình che cho con út Khánh Vy (SN 2020). Nhờ vậy, cháu bé thoát chết trong gang tấc. Nhưng chị K. không may mắn, mảng tường đổ ập xuống đã cướp đi mạng sống của người mẹ trẻ.

Anh Hiệu bị thương nặng, hai con lớn, Nguyễn Duy Thiên (SN 2010) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2013), chỉ trầy xước nhẹ. Nhưng sự mất mát quá lớn đã khiến căn nhà vốn ấm áp trở nên lạnh lẽo đến quặn thắt.

Chị K. không qua khỏi khi bức tường đổ sập. Ảnh: Trọng Tùng.

Người chị gái của nạn nhân, nức nở: “Mỗi khi bão gió, em tôi thường đưa các cháu sang nhà tôi trú. Nhưng lần này, nghĩ chồng vừa đi làm xa về, con út lại ốm, nên em ở lại. Nào ngờ, chỉ một cơn gió dữ đã cướp em tôi mãi mãi”.

Nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ

Tang thương cũng bao phủ gia đình anh Hoàng Văn Khẩn (42 tuổi) ở xã Hải Thịnh. Trong tích tắc, ông Hoàng Văn K. (91 tuổi) và bà Đoàn Thị N (vợ, 86 tuổi), bị tường nhà đổ sập, tử vong.

Giọng lạc đi, anh Khẩn nghẹn ngào: “Bố tôi vẫn khỏe, ngày nào cũng đi đánh cờ. Mẹ mới gãy chân, nằm liệt giường, anh em tôi thay nhau chăm sóc. Vậy mà chỉ sau một tiếng gió rít, mái bếp bị cuốn phăng, tường nhà đổ xuống. Mẹ mất ngay tại chỗ, bố đưa đi cấp cứu cũng không qua khỏi. Một cơn lốc đã lấy đi cả cha lẫn mẹ của chúng tôi”.

Chị Sinh nghẹn ngào tìm lại tấm ảnh của người mẹ vừa khuất trong đống đổ nát. ﻿Ảnh: Minh Quang

Ở xã Hồng Phong, chị Trần Thị Sinh, một người khuyết tật, lặng lẽ ôm di ảnh mẹ, cụ Trần Thị Sen (85 tuổi), trong căn nhà tan hoang.

“Gần chục năm nay mẹ tôi nằm liệt giường vì tai biến, tôi quanh quẩn ở nhà chăm sóc. Sáng nay, vừa cho mẹ ăn xong thì gió gào rú, mái tôn bay loạn xạ, cả căn nhà rung chuyển. Tôi chỉ kịp chui xuống gầm giường, còn mẹ và em gái bị tường đè. Tôi gào gọi nhưng mẹ không đáp lại…”, chị Sinh nấc nghẹn.

Nhờ hàng xóm kịp thời hỗ trợ, em gái chị Sinh được đưa đi cấp cứu. Nhưng cụ Sen đã ra đi mãi mãi trong chính ngôi nhà gắn bó cả đời. Hình ảnh người con gái tật nguyền run rẩy ôm di ảnh mẹ giữa đống gạch vụn khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.