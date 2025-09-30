Cảnh tượng khó tin trên Hồ Gươm sau trận mưa xối xả kéo dài





Chiều 30/9, sau những cơn mưa kéo dài từ đêm, nhiều tuyến phố ở TP Hà Nội bị ngập sâu, giao thông khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực trũng thấp Mỹ Đình và Hà Đông… Dù mưa đã ngớt những nhiều tuyến phố trung tâm vẫn đang ngập sâu khiến việc di chuyển, đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trên khu vực quanh hồ Gươm và các tuyến phố cổ nước dâng cao. Theo quan sát, nhân viên công ty cấp thoát nước cũng đã có mặt tại các điểm ngập sâu đặt biển cánh báo, thoát nước hạn chế việc nước dâng cao.

Cảnh tượng khó tin trên phố cổ Hà Nội sau trần mưa xối xả

Quanh khu vực Hồ Tây cũng đã bị ngập sau trận mưa kéo dài nhiều giờ





Khu vực tuyến đường xung quanh Hồ Gươm nước dâng cao, mấp mé đường

Tại phố Cao Bá Quát, nước ngập đến yên xe, tràn vào bên trong một số nhà dân

Mưa xối xả kéo dài nhiều giờ khiến các tuyến phố ngập sâu

Nước mưa tràn vào bên trong một nhà dân trên phố Cao Bá Quát

Khu vực Hàng Bài cũng đã ngập sâu. Ảnh: Đức Nguyễn

Nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội cũng đã ứng trực tại một số điểm ngập sâu trên phố

Một chiếc xe bị chết máy, người dân vất vả đẩy qua đoạn đường ngập dưới trời mưa tầm tã

Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông tại một số điểm ngập úng