Cảnh tượng khó tin trên Hồ Gươm sau trận mưa xối xả kéo dài

Chiều 30/9, sau những cơn mưa kéo dài từ đêm, nhiều tuyến phố ở TP Hà Nội bị ngập sâu, giao thông khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực trũng thấp Mỹ Đình và Hà Đông… Dù mưa đã ngớt những nhiều tuyến phố trung tâm vẫn đang ngập sâu khiến việc di chuyển, đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Trên khu vực quanh hồ Gươm và các tuyến phố cổ nước dâng cao. Theo quan sát, nhân viên công ty cấp thoát nước cũng đã có mặt tại các điểm ngập sâu đặt biển cánh báo, thoát nước hạn chế việc nước dâng cao.
Cảnh tượng khó tin trên phố cổ Hà Nội sau trần mưa xối xả
Khu vực Liễu Giai ngập sâu cả mét, xung quanh mênh mông biển nước. Clip: XL