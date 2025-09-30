Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước

Đức Nguyễn - Công Hướng, Theo tienphong.vn 16:52 30/09/2025
Trận mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều nay đã khiến nhiều tuyến phố cổ Hà Nội chìm trong nước. Trong khi người dân vất vả xoay sở giữa dòng ngập, nhiều du khách nước ngoài lại chọn lội bộ qua phố, ghi lại trải nghiệm hiếm thấy giữa lòng Thủ đô.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 1.

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, Hà Nội hứng mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, khiến các tuyến phố cổ quanh Hồ Gươm chìm trong ngập úng.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 2.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 3.

Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng ngập sâu, nước cao ngang bánh xe máy.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 4.

Khu vực phố Lê Trực (sát tượng đài Lý Thái Tổ) mênh mông trong biển nước, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 5.

Người dân phố Đinh Tiên Hoàng vất vả dọn dẹp nhà cửa.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 6.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 7.

Trái ngược với cảnh người dân vất vả vì ngập úng, khu vực Hồ Gươm vẫn thu hút đông du khách. Nhiều người lội nước trên phố, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp giữa mưa lớn. "Đây là trải nghiệm khác lạ, nên tôi đưa con đi dạo dưới mưa", một du khách chia sẻ.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 8.

Hình ảnh tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 9.

Phố Tạ Hiện - tụ điểm vui chơi tập trung đông du khách nước ngoài cũng trong tình trạng ngập nước lênh láng.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 10.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 11.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 12.

Nhiều du khách nước ngoài dạo 'Phố Tây'" trong cơn mưa tầm tã.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 13.

Các du khách nước ngoài tỏ ra lạ lẫm trước cảnh tượng này.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 14.

Một khách sạn trên phố Tạ Hiện phải dựng tấm ván chắn nước để ngăn ngập và liên tục tát nước ra ngoài.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 15.

Đoạn phố Tạ Hiện ngập sâu, nhiều xe máy "chết chìm" giữa dòng nước.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 16.

Phố Lương Ngọc Quyến cũng trong tình trạng ngập nghiêm trọng.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 17.

Phía bên ngoài, người dân kê bàn ghế cảnh báo, ngăn các phương tiện đi vào đoạn đường ngập.

Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước- Ảnh 18.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tối nay, mưa sẽ tiếp tục kéo dài, có nơi mưa rất to và tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ.

