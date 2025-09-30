Hà Nội mưa lớn, phố cổ thành sông, khách Tây bì bõm lội giữa dòng nước
Ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, Hà Nội hứng mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, khiến các tuyến phố cổ quanh Hồ Gươm chìm trong ngập úng.
Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng ngập sâu, nước cao ngang bánh xe máy.
Khu vực phố Lê Trực (sát tượng đài Lý Thái Tổ) mênh mông trong biển nước, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.
Người dân phố Đinh Tiên Hoàng vất vả dọn dẹp nhà cửa.
Trái ngược với cảnh người dân vất vả vì ngập úng, khu vực Hồ Gươm vẫn thu hút đông du khách. Nhiều người lội nước trên phố, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp giữa mưa lớn. "Đây là trải nghiệm khác lạ, nên tôi đưa con đi dạo dưới mưa", một du khách chia sẻ.
Hình ảnh tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Phố Tạ Hiện - tụ điểm vui chơi tập trung đông du khách nước ngoài cũng trong tình trạng ngập nước lênh láng.
Nhiều du khách nước ngoài dạo 'Phố Tây'" trong cơn mưa tầm tã.
Các du khách nước ngoài tỏ ra lạ lẫm trước cảnh tượng này.
Một khách sạn trên phố Tạ Hiện phải dựng tấm ván chắn nước để ngăn ngập và liên tục tát nước ra ngoài.
Đoạn phố Tạ Hiện ngập sâu, nhiều xe máy "chết chìm" giữa dòng nước.
Phố Lương Ngọc Quyến cũng trong tình trạng ngập nghiêm trọng.
Phía bên ngoài, người dân kê bàn ghế cảnh báo, ngăn các phương tiện đi vào đoạn đường ngập.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tối nay, mưa sẽ tiếp tục kéo dài, có nơi mưa rất to và tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ.