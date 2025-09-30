Gần 3 năm lũng đoạn thị trường vàng: Cựu Tổng giám đốc SJC lãnh 25 năm tù

Sáng nay (30-9), sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP HCM bắt đầu tuyên án đối với cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm.



HĐXX đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại rất lớn, làm suy giảm niềm tin của người dân và ảnh hưởng đến uy tín quản lý thị trường vàng.

Tương xứng với mức độ, hậu quả đã gây ra

Vụ án kéo dài từ tháng 9-2021 đến tháng 9-2024. Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ đường dây sai phạm và hưởng lợi nhiều nhất. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính, bị xử lý nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả đã gây ra.

Các bị cáo tại toà

Theo kết quả xét xử, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng cho Nhà nước và SJC. Riêng bị cáo Hằng chiếm hưởng cá nhân hơn 82 tỉ đồng. Đây là con số mà HĐXX đánh giá là đặc biệt lớn, phản ánh rõ vai trò chủ mưu và mức độ trục lợi cao nhất trong vụ án.

HĐXX ghi nhận tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, gồm: câu kết chặt chẽ, phạm tội có tổ chức. Trong đó, Lê Thuý Hằng chủ mưu, các bị cáo còn lại đều có chức vụ, quyền hạn nhất định trong hệ thống SJC. Các bị cáo thực hiện nhiều lần hành vi phạm tội trong thời gian dài, sử dụng thủ đoạn tinh vi, vượt qua sự giám sát chặt chẽ của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Ở nhóm hành vi tham ô, bị cáo Hằng đã chỉ đạo lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, hợp thức hóa văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, bị cáo chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng trị giá 8,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Hằng còn chỉ đạo lập khống chứng từ mua bán vàng tại Chi nhánh SJC Miền Trung nhằm chiếm đoạt thêm hơn 3,2 tỉ đồng. Tổng cộng, bị cáo và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 11,67 tỉ đồng, trong đó riêng bị cáo Hằng bỏ túi hơn 8,78 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng

Ở nhóm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bị cáo Hằng cho đưa vàng nguyên liệu ngoài vào sản xuất vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định, gây thiệt hại cho SJC hơn 90 tỉ đồng. Đồng thời, bị cáo Hằng còn chỉ đạo bán vàng bình ổn không đúng quy định, lập khống danh sách khách hàng để tuồn vàng ra ngoài thị trường, chiếm hưởng cá nhân hơn 73,58 tỉ đồng.

HĐXX ghi nhận các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu nhưng xin xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh trong quản lý độc quyền vàng SJC để được khoan hồng. Nhiều bị cáo đã nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm hưởng. Trong đó, bị cáo Hằng đã nộp lại hơn 45 tỉ đồng, bị cáo Trần Tấn Phát nộp 5,8 tỉ đồng.

Cũng theo HĐXX, đối với tội "Tham ô tài sản", bị cáo Hằng và các đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả, được đánh giá là có "ý thức tự nguyện sửa chữa", được áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Buộc các bị cáo nộp bồi thường cho SJC và nộp khắc phục hậu quả vụ án để sung ngân sách nhà nước. Trong đó, buộc Lê Thúy Hằng bồi thường hơn 14 tỉ đồng cho SJC và nộp khắc phục hơn 73 tỉ đồng, sung ngân sách nhà nước.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt:

Mức án đối với từng bị cáo: