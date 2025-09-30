Một xã ở Thanh Hóa có hơn 3.000 ngôi nhà chìm trong biển nước

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đê nước lũ tràn vào khu dân cư gây ngập lụt ở nhiều xã trên địa bàn.

Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa chìm trong biển nước sáng 30-9

Tính đến trưa ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 4.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1-2 m; hơn 1.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng do gió bão, sạt lở đất. Bão số 10 cũng đã làm 2 người chết, 3 người mất tích, và 6 người bị thương.

Đặc biệt, tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn cộng với việc xả lũ hồ Yên Mỹ, hồ Sông Mực khiến nước sông Yên, sông Thị Long dâng cao đã gây ngập sâu trên diện rộng.

Xã Nông Cống được thành lập trên cơ sở nhập các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 ngôi nhà chìm trong nước, nhưng riêng xã Nông Cống đã có hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết nước lũ bắt đầu lên từ sáng 29-9, do mực nước lên quá nhanh, nên các hộ dân trở tay không kịp, nhiều tài sản của bà con đã bị nhấn chìm trong nước lũ, nên thiệt hại lần này khá nặng nề.

"Theo thống kê trên địa bàn có hơn 3.000 hộ bị ngập nước, trong đó có 13 thôn bị ngập nặng, nước chạm gần lên mái nhà. Hiện chính quyền đã cơ bản đưa các đối tượng người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn và bố trí lương thực cho người dân đầy đủ. Đối với các hộ bị cô lập, chính quyền đã tiếp cận được và đang chuyển đồ tiếp tế đến người dân"- ông Thịnh cho hay.

Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước do Báo Người Lao Động ghi nhận sáng nay 30-9:

Đường gom từ cao tốc Bắc - Nam xuống Quốc lộ 45 xã Nông Cống ngập trong nước khiến các phương tiện không thể qua lại

Cao tốc Bắc - Nam chạy qua khu vực ngập lụt của xã Nông Cống

Trường học, công sở, các cơ quan đơn vị chìm trong nước lũ

Phương tiện liên lạc hiện nay là những chiếc xuồng của lực lượng chức nâng

Bộ đội dùng xuồng máy tiếp tế nước uống, thực phẩm cho người dân bị cô lập bên trong

Người dân phải sử dụng thuyền bè để vận chuyển, tiếp tế lương thực

Ông Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống (áo trắng), tại hiện trường chỉ đạo hỗ trợ người dân

Cổng một nhà dân ngập sâu trong biển nước

Theo UBND xã Nông Cống, có 13 thôn với hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng do nước lũ dâng cao

Không chỉ xã Nông Cống mà nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn chìm trong biển nước. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại huyện Cẩm Thủy cũ

Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa

Biển nước mênh mông tại một khu dân cư xã Nông Cống