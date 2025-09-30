Công an dùng xuồng máy vượt lũ đưa thi thể cụ bà đi an táng

Công an dùng xuồng máy đưa thi thể cụ bà đi an táng.

Chiều 30/9, lãnh đạo Công an xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ một gia đình trên địa bàn đưa thi thể người thân đi an táng trong điều kiện mưa lũ gây chia cắt.

Theo đó, sau khi cơn bão số 10 quét qua, nước sông La dâng cao khiến nhiều khu vực tại xã Đức Minh bị cô lập, giao thông bị chia cắt. Thời điểm này, cụ bà Hoàng Thị Phương (SN 1942) qua đời vào đêm 29/9 do tuổi cao, sức yếu. Tuy nhiên, do tuyến đường vào nhà bị ngập sâu khoảng 1,5 mét, gia đình không thể tự đưa thi thể đi chôn cất theo phong tục địa phương.

Công an xã Đức Minh dùng xuồng máy hỗ trợ đưa thi thể cụ bà đi an táng.

Trước nguyện vọng của gia đình, Công an xã Đức Minh đã cử lực lượng đến chia buồn và hỗ trợ gia đình tổ chức đưa thi thể cụ bà đi an táng.

Lãnh đạo Công an xã Đức Minh cho biết, khoảng 9h cùng ngày, 8 cán bộ, chiến sĩ tham gia, sử dụng xuồng máy để vượt lũ đến nhà cụ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng công an đã di chuyển hơn 2km, vượt qua dòng nước lũ đang chảy xiết để đưa thi thể đến nơi tổ chức an táng.

Nước lũ dâng cao sau bão, công an dùng xuồng máy đưa thi thể cụ bà đi an táng.

Hình ảnh xúc động công an hỗ trợ đưa thi thể cụ bà đi an táng trong điều kiện nước lũ chia cắt.

“Tuyến đường dẫn vào nhà cụ bà bị ngập sâu khiến việc di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm. Tuy vậy, anh em cán bộ, chiến sĩ đã cố gắng tiếp cận, đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi, an toàn”, lãnh đạo Công an xã Đức Minh chia sẻ.

Theo báo cáo, tại Hà Tĩnh tính đến 7h ngày 30/9, bão số 10 đã khiến 1 người chết, 15 người bị thương. Có 84.584 nhà bị hư hỏng, 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã, 936,9 ha thủy sản bị ngập, 2.075 cột điện đổ gãy và 408 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái.