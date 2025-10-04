Kinh doanh đồ chơi “lạ”, 3 cơ sở ở Đà Nẵng bị phạt 77 triệu đồng

Ngày 4-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt 3 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em với tổng số tiền 77 triệu đồng, tịch thu gần 2.000 sản phẩm vi phạm. Các cơ sở này kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, không gắn dấu hợp quy theo quy định.

Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT TP. Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh đồ chơi

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương TP Đà Nẵng, nhằm bảo đảm chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, gia công kinh doanh bánh trung thu, đồ chơi trẻ em; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp Tết Trung thu 2025, Chi cục QLTT thành phố đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hàng giả, hàng nhập lậu.

Từ ngày 29 đến ngày 3-10, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Thanh Khê, An Khê và xã Hòa Vang.

QLTT phát hiện các cơ sở kinh doanh này đang bày bán số lượng lớn đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất không gắn dấu hợp quy (CR) theo quy định; không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đội QLTT số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt đối với 3 cơ sở kinh doanh nêu trên, với tổng số tiền 77 triệu đồng; tịch thu 1.980 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại trị giá gần 120 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường, đặc biệt trong dịp tết Trung thu; đồng thời tuyên truyền các cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh; nắm chắc tình hình sản xuất - kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.