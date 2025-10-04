Ngày 4-10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin ban đầu vụ án xảy ra tại xã Đak Nhau.

Đối tượng bịt mặt liên quan vụ án mạng làm 3 người tử vong ở Đồng Nai

Cụ thể, vào sáng 3-10, nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đak Nhau).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Qua kiểm tra ban đầu, ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Camera an ninh ghi lại đối tượng liên quan 3 người tử vong ở Đồng Nai

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có 1 người đàn ông lưng mang balo, tay cầm vật giống súng tự chế. Người này mặc trang phục che kín, đeo khẩu trang.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan, kịp thời cung cấp đến số điện thoại 0365.366.777 (ông Lê Vấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự).



