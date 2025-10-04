Vừa xuất hiện gần 200 tờ vé trúng xổ số trong ngày 3/10: Chủ đại lý hồi hộp chờ khách tới đổi thưởng

Một đại lý vé số vừa lên tiếng xác nhận đại lý của mình đã bán trúng 182 tờ vé số cho khách ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam chiều 3/10. Đó là đại lé vé số Thành Đạt ở hường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ).

Cụ thể, đại lý này xác nhận bán trúng 140 tờ trúng giải tám đài Bình Dương. Những tờ vé này có hai số cuối là 81. Cũng thuộc đài này, đại lý bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích, là những tờ vé có dãy số may mắn 009820 và 28 tờ vé trúng giải sáu, có dãy số cuối 4278.

Phía đại lý vé số Thành Đạt cho biết ngày 3/10 đã bán trúng nhiều giải của đài Bình Dương và đang rất hồi hộp chờ khách tới đổi thưởng. Được biết, đại lý Thành Đạt đã kinh doanh vé số được gần 20 năm nay và đã nhiều lần đổi thưởng lớn cho khách.

Những tờ vé số trúng giải khiến dư luận không khỏi thích thú.

Trong ngày 2/10, câu chuyện trúng vé số của một thợ bạc khiến dư luận bàn tán không ngớt. Theo đó, ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đại lý của ông tại TP.HCM vừa đổi 11 tờ vé số trúng giải độc đắc cho 1 khách hàng.

Dãy số trúng độc đắc là 079896 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai phát hành ngày 1/10. Khách trúng số làm nghề thợ bạc, ở gần đại lý của ông Quốc Duy. Được biết, vị khách này mỗi ngày đều mua vài chục tờ và thường không trả tiền ngay mà đến cuối tuần mới trả một lần.

Ngoài trúng giải độc đắc, vị khách này còn trúng giải phụ đặc biệt là 50 triệu đồng với 8 tờ. Tổng cộng, người này nhận tiền mặt hơn 20 tỉ đồng (sau khi trừ thuế). Ông Duy cũng cho hay, còn 1 vị khách khác cũng trúng 3 tờ giải độc đắc với dãy số 079896 và đổi tại đại lý của ông.