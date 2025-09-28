Tận thấy tình huống giả định cháy nổ giữa hầm sông Sài Gòn: Hàng chục người mắc kẹt, khói độc dày đặc

Sáng 28/9, Công an TPHCM phối hợp Sở Xây dựng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại hầm vượt sông Sài Gòn.

Theo tình huống giả định, một xe tải 2,5 tấn bất ngờ chết máy giữa hầm, bị ôtô 4 chỗ từ phía sau tông mạnh khiến phần đầu biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin.





Buổi diễn tập diễn ra sáng ngày 28/9 (Ảnh: Nghĩa Lê)

Buổi diễn tập nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu thoát nạn, các phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu của các lực lượng phối hợp

Hàng hoá trên xe tải chập điện bốc cháy dữ dội, khói độc nhanh chóng lan ra, đe doạ hàng chục người đang lưu thông phía sau. Cùng lúc, nhiều xe máy hoảng loạn va chạm liên hoàn, làm nhiều người bị thương, mắc kẹt. Tổng cộng có 6 người bị thương và 35 người không thoát ra kịp.

Trước tình huống đó, trung tâm quản lý hầm lập tức phát còi báo động, thông báo hướng dẫn người dân tìm lối thoát hiểm, đồng thời triển khai lực lượng tại chỗ ứng cứu. Phòng Cảnh sát PCCC sau đó điều động nhiều xe chữa cháy, cứu thương cùng robot chữa cháy TAF35C hiện đại của Đức tham gia.

Thiết bị này có thể phun tối đa 4.700 lít nước/phút, tầm phun 80 m, tương đương độ cao toà nhà 20 tầng. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế, lực lượng y tế sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Các thiết bị vòi rồng xịt nước, hoá chất đã chống cháy lan và khống chế hoả hoạn sau khoảng 10 phút

Cảnh tượng khống chế đám cháy gây ấn tượng mạnh

Buổi diễn tập giúp các lực lượng chủ động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ ra tại đường hầm sông Sài Gòn

Các nạn nhân cũng được phối hợp đưa ra ngoài

Trước buổi diễn tập, hầm Thủ Thiêm được đóng cả hai hướng, CSGT điều tiết phân luồng từ xa để tránh ùn tắc.

Hầm Thủ Thiêm dài 1,49 km, rộng 33m, cao 9m, có 6 làn xe cơ giới và 2 làn thoát hiểm, trung bình mỗi ngày có 55.000 ôtô và 300.000 xe máy lưu thông.

Được biết, từ khi đưa vào hoạt động năm 2011, hầm đã xảy ra 160 vụ tai nạn, cháy nổ. Năm 2021, hệ thống chữa cháy tự động trị giá 95 tỷ đồng cũng đã được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình lưu thông.