Người dân đặc khu Cồn Cỏ tay xách, nách mang xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi

Bão số 10 cách 90 km, Huế mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng
Lúc 13 giờ ngày 28-9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.
Đúng 12 giờ trưa nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát còi hú cảnh báo bão đến người dân địa phương. Cùng thời gian này, khu vực TP Huế và đặc biệt là vùng ven biển có mưa rất to kèm gió giật mạnh kéo dài cả giờ đồng hồ chưa dứt. Ở vùng bãi tắm biển Thuận An qua TDP Hải Thành, An Hải, Hoà Duân... nước biển dâng cao lên tận mặt đường do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Nhiều vùng ở TP Huế đã mất điện.
Trước đó, chính quyền địa phương đã di dời hơn 700 hộ với trên 2.000 nhân khẩu đến các trường học, nhà cao tầng nhằm đảm bảo an toàn.
Trước diễn biến của mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên sông Bồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500 m3/s.
Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút chiều nay. Đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền lệnh ban hành lúc 13 giờ với lưu lượng qua tràn và tuabin tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 50-300 m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 17 giờ cùng ngày.