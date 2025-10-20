Theo thông tin ban đầu từ báo Công lý, khoảng 16h chiều 20/10, khói lửa bất ngờ bùng lên tại căn hộ tầng 27 chung cư RiverGate, phường Khánh Hội.

Mấy phút sau, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen nghi ngút tỏa ra khu vực hành lang và ban công, đe dọa nhiều căn hộ lân cận.

Clip: Đỗ Quang Vũ

Vụ cháy khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Cháy ở căn hộ tầng 27 chung cư RiverGate, phường Khánh Hội.

Khi chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân hoảng sợ, nhanh chóng di chuyển xuống đất bằng lối thang bộ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan (Ảnh: PLO)

Tại đây, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cư dân trở lại khu vực an toàn.

Theo ghi nhận của PV, đến 17h30 đám cháy cơ bản được khống chế, hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được công an điều tra, làm rõ.

Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài

Nhận được tin báo lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Đến 18h15 toà nhà vẫn được phong toả chờ khói tan người dân mới được lên lại nhà, rất đông người dân đang ở sảnh chờ, hiện chung cư đang mất điện. Rất may không có thiệt hại về người.

Một mảng tường bên ngoài căn hộ bị ám khói đen sau khi vụ hoả hoạn đã được dập tắt







