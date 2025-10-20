Bé trai 4 tuổi bị một phụ nữ bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang

Chiều 20/10, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận trình báo của tài xế một hãng taxi về việc bé trai khoảng hơn 4 tuổi bị bỏ rơi trên xe.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/10, một người phụ nữ đặt xe taxi và yêu cầu tài xế chở bé trai đến một kháchsạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang), nói là “đưa con đến gặp cha”. Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không ai nghe máy. Một lúc sau, số điện thoại này đã bị ngắt kết nối. Số điện thoại người phụ nữ dùng đặt xe taxi trước đó cũng không liên lạc được.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tài xế kiểm tra và phát hiện trên xe còn lại một số giấy tờ tùy thân liên quan đến bé trai.

Bé trai tại trụ sở Công an phường Nha Trang.

Sau thời gian chờ đợi nhưng không có ai đến nhận, tài xế đã đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo. Công an phường đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội phường Nha Trang tiến hành các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa theo quy định pháp luật.

Danh tính cháu bé được xác định là Lê Tấn Sang (SN 2021), sinh tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), quê quán Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng. Cha là Lê Tấn Hùng, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Kanagawa (Nhật Bản); mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, quốc tịch Việt Nam, cùng địa chỉ cư trú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, liên hệ người thân của bé để làm rõ vụ việc.