Một nhân vật trong bức ảnh chụp gần 25 năm trước sở hữu profile cực đỉnh: Giờ là PGS.TS, cống hiến cho y học nhân loại

Trong lễ kỷ niệm 25 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã có dịp gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc – những cựu thí sinh từng tham gia sân chơi trí tuệ này trong hơn hai thập kỷ đã qua. Trong số đó, PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy, thí sinh của mùa Olympia thứ hai, để lại nhiều xúc động khi chia sẻ về hành trình của mình.

Bà Thùy kể, tuổi thơ của bà gắn liền với một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thái Nguyên. Việc được tham dự Đường lên đỉnh Olympia khi ấy là một dấu mốc đặc biệt, mở ra cho cô học trò nhỏ một chân trời hoàn toàn mới. “Khi được dự thi, tôi như bước vào một thế giới khác, lần đầu tiên được đặt chân tới Hà Nội, được lên truyền hình và được gặp gỡ rất nhiều bạn xuất sắc hơn mình,” bà nhớ lại.

Dù chỉ dừng lại ở vòng thi tháng, nhưng chính trải nghiệm ấy đã để lại trong bà ấn tượng sâu sắc. “Tôi ngưỡng mộ các bạn giỏi hơn mình, và từ sự ngưỡng mộ đó, tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ phải cố gắng hơn nữa, phải bước ra khỏi lũy tre làng để khám phá thế giới,” PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy chia sẻ.

PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy từ một nữ sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2, hiện là phó giáo sư công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ.

Bên cạnh đó, bà còn sở hữu nhiều thành tích nổi bật khác như là:

Ba lần đạt giải Best Poster và Best Talk trong những hội nghị chuyên ngành (Hội nghị Lý Sinh và Sinh Học Tính Toán năm 2014 tại đại học Illinois, Hội nghị Trung Mỹ về Chromatin và Epigenetics tại Winsconsin năm 2014, Hội nghị về Phát Triển Quang Học Hiện Đại tại Hà Lan năm 2009)

Học bổng Gregorio Weber cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Lý Sinh (ĐH Illinois, Mỹ năm 2009)

Học bổng Huygens cho nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Hà Lan (năm 2007-2009)

Học bổng FYT (2004-2006), giải thưởng Honda YES năm 2006.

Thủ khoa ĐH Bách Khoa Hà Nội (năm 2007), Giải Nhì SV nghiên cứu khoa học (năm 2007), top 10 SV nữ xuất sắc nhất (năm 2006), học bổng Odon Vallet, học bổng Đồng hành (2004), Thành viên đội Robocon giành giải nhất Robocon khu vực phía Bắc (2006).

Giải nhì cuộc thi Toán học Olympic toàn quốc dành cho sinh viên (2003)

Sau nhiều năm miệt mài theo đuổi con đường học thuật, PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Ung thư Knight, thuộc Đại học Y khoa và Khoa học Oregon (Oregon Health & Science University - OHSU), Hoa Kỳ.

Bà tập trung vào nghiên cứu chẩn đoán sớm ung thư thông qua xét nghiệm máu, hướng đi được xem là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn trong y học hiện đại.

“Công nghệ chẩn đoán ung thư sớm nghiên cứu trong phòng lab của chúng tôi được hiểu một cách đơn giản như sau: Khối u sau quá trình sinh trưởng cần phải gửi ra những tín hiệu để giao tiếp, trao đổi với những tế bào ung thư khác và những cơ quan khác. Những tín hiệu đó được gửi vào trong máu. Cơ chế thứ hai là tế bào sinh trưởng thì cũng chết đi. Đặc điểm của khối u là tế bào sinh trưởng rất nhanh và vì vậy, tế bào cũng bị chết đi nữa. Cả 2 cơ chế đó đều gửi những vật chất di truyền hoặc những phương tiện để liên lạc. Hướng của chúng tôi là làm thế nào để tìm ra và giải mã tín hiệu mà khối u gửi đi đó và đo được nó một cách chính xác khi mà nồng độ của nó rất thấp ở trong máu. Về công nghệ nền, lab của tôi tiên phong về phân tích RNA. Công nghệ thứ hai mà phòng lab của tôi đã đăng ký bản quyền là khôi phục lại dữ liệu ghi trong ADN ở trong máu. Sau khi có công nghệ nền rồi, tôi sử dụng công nghệ nền đó để phát triển những phép xét nghiệm cụ thể. Lab của tôi đã phát triển được một vài phương pháp, quy trình cho một số loại ung thư, trong đó có loại rất khó như ung thư tụy", bà Thùy nói.

Công trình của PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy cùng các cộng sự từng được xếp vào top 10 nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực Y sinh vào các năm 2019 và 2020, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, ghi nhận những đóng góp đột phá trong việc tìm ra giải pháp mang tính ứng dụng và tác động thực tiễn cao.

Chia sẻ về hành trình nghiên cứu, bà nói: “Cũng như nhiều nhà khoa học và các công ty công nghệ khác, chúng tôi đang hướng đến mục tiêu xa hơn, để ung thư không còn là căn bệnh khiến con người khiếp sợ, không còn được xem như ‘án tử’. Đó cũng là hy vọng tương lai cho y học của nhân loại.”

