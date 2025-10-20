Hà Nội: Hai xe máy va chạm trên cầu Vĩnh Tuy, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, hai xe máy, trong đó có một xe chở hàng va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường, tử vong. Xe chở hàng bị đổ giữa đường.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng người điều khiển xe máy chở hàng đã nhảy xuống cầu Vĩnh Tuy gây hoang mang dư luận.

Lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến hơn 14h cùng ngày, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, lái xe chở hàng hiện đang làm việc tại Công an phường Long Biên, TP Hà Nội.