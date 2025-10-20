Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em sau 30 năm lẩn trốn

Tân Lộc, Theo tienphong.vn 18:49 20/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Sau 30 năm bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em, Huỳnh Trường Giang quê Cà Mau bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Trường Giang (49 tuổi, ngụ phường 4, TP. Cà Mau cũ), bị truy nã về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em sau 30 năm lẩn trốn- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, tháng 5/1995, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trường Giang để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em” , nhưng đối tượng đã bỏ trốn, nên Công an tỉnh Cà Mau phát lệnh truy nã .

Sau 30 năm lẫn trốn, ngày 18/10/2025, Huỳnh Trường Giang đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ tại xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Bé trai 4 tuổi bị một phụ nữ bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày