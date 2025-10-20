Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em sau 30 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Trường Giang (49 tuổi, ngụ phường 4, TP. Cà Mau cũ), bị truy nã về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, tháng 5/1995, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trường Giang để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em” , nhưng đối tượng đã bỏ trốn, nên Công an tỉnh Cà Mau phát lệnh truy nã .

Sau 30 năm lẫn trốn, ngày 18/10/2025, Huỳnh Trường Giang đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ tại xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.