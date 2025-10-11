Lời khai kẻ xin đi nhờ xe rồi sát hại, hiếp dâm cô gái sinh năm 2002

Ngày 11/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp, hiếp, giết xảy ra tại xã Ia Grai, chỉ sau 8 giờ đồng hồ kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h ngày 10/10, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ tại rẫy ở làng Mèo, xã Ia Grai, trên ngực có nhiều vết đâm, gần đó có một con dao Thái Lan. Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khẩn trương điều tra, truy xét.

Cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Rơ Mah B (SN 2002, trú làng Del, xã Ia Krái), mất tích từ ngày 7/10 sau khi đưa con đi học bằng xe máy. Khám nghiệm hiện trường phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân tử vong do đa vết thương xuyên thấu ngực, kèm dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến tại công an - Ảnh: An ninh Gia Lai

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai) khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận khoảng 12h00 ngày 7/10, Tiến đi đến Nhà thờ giáo xứ Ia Tô thì gặp chị B, đối tượng xin đi nhờ xe máy để về. Trong quá trình di chuyển, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản nên Tiến chở nạn nhân vào khu vực rẫy ở trên. Tại đây, đối tượng uy hiếp và dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân, sau đó hiếp dâm rồi cướp xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.