Cái kết đắng cho thanh niên 26 tuổi khống chế, hiếp dâm cô gái trên đoạn đường vắng ở Đà Nẵng

Tối 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Lê Quang Nhật (26 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 22h30 tối ngày 6/5, khi chị N.T.T.H. (32 tuổi, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi xe máy một mình từ trung tâm thành phố để về nhà, thì bị Nhật bám theo.

Lợi dụng đoạn đường vắng người, Nhật đã tiếp cận, khống chế và có hành vi xâm hại nạn nhân.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật.

Nhờ chị H. chống trả quyết liệt, tri hô và được người dân gần đó hỗ trợ, đối tượng buộc phải bỏ chạy.

Nhận tin báo của bị hại, các trinh sát hình sự của Công an Đà Nẵng lập tức vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.