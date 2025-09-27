Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đến 16 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cách Đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/giờ.

Cập nhật vị trí của bão số 10 Bualoi vào 16 giờ ngày 27/9. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Bão tiến nhanh vào đất liền, cường độ khi vào bờ khá mạnh

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ và có khả năng mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 13 độ bắc đến 20 độ bắc; phía tây kinh tuyến 116,0 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Dự báo trong 36 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/giờ. Đến 1 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Nghệ An - Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 14,5 độ bắc; phía tây kinh tuyến 110,5 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 với khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị; cấp 3 với vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) và bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Thành phố Huế.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 29.9, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 103,6 độ kinh đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 16 độ bắc; phía tây kinh tuyến 108,0 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) và bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Thành phố Huế.

Bão có thể kéo theo tổ hợp loại hình thiên tai

Đêm 27, ngày 28/9, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa bão.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng lốc xoáy, gió giật cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo đêm 28, ngày 29/9, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng 6,0-8,0m; biển động rất mạnh. Vùng biển Thanh Hóa – Quảng Ngãi (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16; sóng 3,0-5,0m, gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Tây Nam đến Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có dao động và ở dưới mức báo động 1, riêng mực nước trên sông Chu (Thanh Hóa) tại trạm Cửa Đạt ở trên mức báo động 3 (do mưa lớn cục bộ và vận hành hồ chứa thượng lưu); mực nước trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 1.

Dự báo, từ ngày 27-9 đến 1-10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông 5-9m, hạ lưu các sông 2-5m.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục dao động theo vận hành của thủy điện thượng lưu và ở mức báo động 1- báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

*Cũng trong ngày hôm nay (27-9), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo, từ chiều tối 27 đến ngày 29-9: Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, phổ biến 200–400mm, cục bộ >600mm; từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 100–300mm, cục bộ >400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/giờ).

Chiều 28 đến 29-9, Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, cục bộ >450mm; các nơi khác ở Bắc Bộ 70–150mm, cục bộ >250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27-9, tại Gia Lai–Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, phổ biến 20–40mm, cục bộ >100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 29, ngày 30-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, phổ biến 30–70mm, cục bộ >150mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ 50–100mm, cục bộ >200mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 30-9. Tổng lượng mưa (từ đêm 27 đến 30-9): Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến 100–300mm, cục bộ >450mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 200–400mm, cục bộ >600mm.