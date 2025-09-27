Vụ sát hại 3 người ở Phú Thọ: Người nhà nói về mối quan hệ lâu nay của Vũ Phương Nhung và vợ

Liên quan đến vụ đâm tử vong 3 người ở Phú Thọ, sáng 27/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung (37 tuổi, ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người, thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Trước đó, khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường Khu công nghiệp Phú Hà (thuộc phường Phong Châu), Vũ Phương Nhung dùng dao đâm vợ là chị Cao Thị Yến (30 tuổi, ở xã Liên Minh) và anh Nguyễn Văn Nghĩa (37 tuổi, ở xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) khiến 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục đi xe máy đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (40 tuổi, đang tạm trú ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đạt, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Bước đầu cơ quan công an xác định do ghen tuông, nghi can cho rằng vợ từng cặp bồ với anh Đạt và giờ đến anh Nghĩa nên đã ra tay sát hại cả 3 người.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng Vũ Phương Nhung (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Chia sẻ với báo Lao động, anh T - người nhà của vợ chồng Nhung cho biết, Nhung và chị Yến đã có với nhau 2 con đang học tiểu học và mẫu giáo.

Anh T cho hay, Nhung làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà được khoảng 1 năm nay. Chị Yến làm việc tại một công ty khác trong khu công nghiệp gần 1 năm nay (sau Nhung khoảng 2 tháng).

"Hai anh chị (Nhung và chị Yến) đã xảy ra mâu thuẫn gia đình từ lâu. Chị Yến đã nhiều tháng rồi không về nhà, nhưng cả hai chưa ly hôn. 2 con gái ở cùng bố và ông bà nội. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, tang lễ chị Yến được tổ chức ở Tuyên Quang (quê nhà của nạn nhân)", anh T cho biết.