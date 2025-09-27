Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung (SN: 1987, HKTT: khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) đã dùng nhọn đâm anh N.V.N. (SN: 1988. HKTT: xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y (SN 1995, HKTT: khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) - vợ của Nhung.

Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy màu xanh, BKS: 19K1 -179.01 đi xuống chỗ ở của anh N.T.Đ. (SN: 1985, HKTT: Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi tạm trú: Khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo báo Vietnamnet, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, nhiều đồng nghiệp của Nhung tại Công ty TNHH I.T.L.V.N (KCN Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) đã khá bất ngờ.

Hiện trường nơi xả ra vụ án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Anh N.B.N.S. (31 tuổi), đồng nghiệp từng làm việc lâu năm và ngồi gần Nhung, cho biết anh nhiều lần hỗ trợ sửa máy in tem cho Nhung. Theo anh S., Nhung là người hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp.

Chị Cao Thị Y. - vợ của Nhung - từng làm việc tại Công ty TNHH I.T.L.V.N nhưng đã nghỉ và hiện làm ở một doanh nghiệp khác trong KCN Phú Hà.

“Tôi cũng như nhiều người trong công ty cảm thấy sốc, không thể tin nổi Nhung lại có thể gây ra vụ thảm án như vậy”, anh S. chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng Vũ Phương Nhung (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, Phú Thọ, ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.



Trong vòng chưa đầy 2 giờ, đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên. Ngay trong đêm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp lấy lời khai và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.