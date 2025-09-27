Thu giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu, CATP Hà Nội khuyến cáo

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của CATP Hà Nội, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 25/9/2025, tổ công tác Công an phường Cửa Nam trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ô tô tải BKS 28K-19xxx đang dừng đỗ trước số 36 Phan Bội Châu có biểu hiện nghi vấn.

Sản phẩm bị thu giữ

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 250 thùng carton chứa 2.500 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ lô hàng có tổng giá trị ước tính khoảng 17,5 triệu đồng.

Công an phường Cửa Nam đã lập biên bản, tạm giữ số hàng và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 – thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Hành vi trên được xác định là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, dự kiến bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Thiếu tá Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, thời điểm cận Tết Trung thu, tình trạng vận chuyển, kinh doanh bánh kẹo nhập lậu có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo thị trường hàng hóa phục vụ nhân dân an toàn, lành mạnh.

Qua vụ việc, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên mua sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có nhãn mác, tem phụ và hóa đơn chứng từ hợp pháp để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.