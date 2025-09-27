Cảnh báo khẩn việc giả nhân viên điện lực để lừa đảo tiền tỉ

Ngày 27-9, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đưa ra cảnh báo khẩn đến đông đảo khách hàng sử dụng điện về tình trạng kẻ gian giả danh nhân viên điện lực gọi điện, lừa khách hàng cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Đối tượng Lê Đình Thi làm việc với cơ quan công an. Ảnh: EVNSPC cung cấp

Theo đó, vào đầu tháng vừa qua, ông Lê Văn T. (ngụ tại TP HCM) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người xưng là nhân viên điện lực, thông báo chưa thanh toán phí. Người này hướng dẫn ông T. cài ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNSPC. Khi cài xong, ông T. được yêu cầu xác thực khuôn mặt. Tuy nhiên, sau khi xác thực khuôn mặt, ông T. bị mất hơn 2,2 tỉ đồng trong tài khoản.

Sau khi tiếp nhận trình báo của ông T., Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra và tạm giữ Lê Đinh Thi (23 tuổi; ngụ phường An Hội Đông, TP HCM).

Thi khai nhận bị các đối tượng lạ dụ dỗ đi làm "việc nhẹ lương cao" tại khu vực biên giới và hứa hẹn mức thu nhập 1.200 USD/tháng. Thi được giao nhiêm vụ gọi điện giả nhân viên điện lực để dụ dỗ người khác cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ việc nói trên.

EVNSPC cho biết thời gian qua, tình trạng giả mạo nhân viên ngành điện để thực hiện hành vi lừa đảo đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của khách hàng sử dụng điện.

EVNSPC khẳng định tổng công ty và các đơn vị thành viên không thu tiền điện qua Zalo và tin nhắn SMS. Ảnh: EVNSPC

EVNSPC đã liên tục cảnh báo, khuyến cáo khách hàng qua các kênh như: Báo, đài, các kênh truyền thông mạng xã hội; qua các kênh truyền thông của EVN, EVNSPC như website, Fanpage, tiktok, youtube; qua app CSKH, zalo; đồng thời tuyên truyền trực tiếp đến người dân, khách hàng thông qua các buổi sinh hoạt sử dụng điện toàn và tiết kiệm, các hội nghị khách hàng,...

EVNSPC cho biết khi cài đặt App CSKH EVNSPC, khách hàng hãy truy cập App Store (iOS) hoặc CH Play (Android), tìm kiếm từ khóa CSKH EVNSPC; tải về và cài đặt ứng dụng. Sau đó, đăng ký/đăng nhập bằng số điện thoại đăng ký hợp đồng mua bán điện hoặc tài khoản mà Khách hàng đã tạo trước đó. App CSKH EVNSPC không yêu cầu khách hàng xác thực khuôn mặt, vân tay.

EVNSPC cũng khẳng định tổng công ty và các đơn vị thành viên không thu tiền điện qua Zalo và tin nhắn SMS.

Để đảm bảo an toàn, EVNSPC khuyến nghị quý khách hàng hãy nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi/tin nhắn lạ. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, Zalo, SMS hoặc các website không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không truy cập các đường link, không tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc do đối tượng lạ gửi đến.

EVNSPC đưa ra cảnh báo về việc giả mạo người của ngành điện

Khi nhận được các thông tin về yêu cầu thanh toán tiền điện gấp, tin nhắn nghi ngờ lừa đảo, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với điện lực/công ty điện lực trên địa bàn quản lý; Tổng đài chăm sóc khách hàng hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 – 19009000 … để xác minh thông tin.

Khi trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, cần báo cáo ngay với cơ quan công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.