Hình ảnh ngập lụt mới nhất do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Mưa lớn bắt đầu từ sáng 27-9 kéo dài đến chiều do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi khiến một vài khu vực thấp trũng ở TP Huế bị ngập úng cục bộ.
Trong đó, khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, TP Huế bị ngập sâu nhất. Nước chảy xiết khiến người và các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn.
Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết lực lượng của phường đã túc trực tại khu vực này để tiến hành giúp dân di dời đồ đạc đến nơi cao ráo; đồng thời theo sát diễn biến thực tế nhằm di dời người dân khi có lệnh.
Do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, ở Huế mưa lớn. Khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh khá thấp trũng nên thường xuyên ngập úng.