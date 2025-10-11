Khánh Hòa tiêu hủy hàng chục tấn lợn gà và khoanh vùng dập dịch kép

Những ngày đầu tháng 10, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 13 hộ chăn nuôi thuộc 5 xã, phường gồm: Nam Nha Trang, Cam Lâm, Suối Dầu, Ninh Hòa và Bắc Ninh Hòa. Tổng số lợn buộc tiêu hủy là 344 con, với tổng khối lượng hơn 18 tấn.

Dịch cúm gia cầm (CGC) cũng xuất hiện trở lại tại 7 hộ thuộc các xã Bắc Ninh Hòa, Diên Khánh và phường Nam Nha Trang. Tổng cộng 1.041 con gia cầm bị tiêu hủy, tương đương hơn 1,9 tấn.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 5 địa phương trên địa bàn Khánh Hòa.

Ngày 11/10, trao đổi với PV Tiền Phong , Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa - ông Nguyễn Duy Quang xác nhận, tình hình DTLCP và CGC trên địa bàn tỉnh đang ở mức báo động. Chỉ trong hơn 3 tháng (từ 1/7 - 7/10/2025) bệnh DTLCP đã lan rộng tại 20 thôn thuộc 10 xã, phường, khiến 716 con lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới hơn 36,4 tấn.

“Nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng là rất cao, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, điều kiện vệ sinh thú y tại nhiều cơ sở chăn nuôi nông hộ còn yếu kém và sự lưu hành dai dẳng của các chủng vi rút độc lực cao như: CGC A/H5 (H5N1, H5N6) và DTLCP. Đặc biệt, việc vứt xác gia súc, gia cầm chết ra bên ngoài môi trường và các mương nước là cực kì nguy hiểm”, ông Quang nhấn mạnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch CGC và DTLCP. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cấp chính quyền và cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, lập tức khoanh vùng, dập dịch triệt để nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi .

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bệnh tại một ổ dịch thuộc xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên trách, nhằm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác kiểm tra tập trung vào việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giấu dịch, không báo cáo động vật nghi mắc bệnh CGC và DTLCP.

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm, đồng loạt tình trạng vứt xác động vật chết ra kênh mương, đồng ruộng. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch tễ được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan chức năng và địa phương phải đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch CGC và DTLCP, từ khâu giám sát đến xử lý.

Mọi trường hợp lợn, gia cầm bệnh hoặc chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải được phát hiện kịp thời và phối hợp với cơ quan thú y để xử lý nhanh chóng, nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.