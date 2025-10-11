Thiếu nữ 14 tuổi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc với giá 280 triệu đồng

Ngày 11-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết đã bàn giao Lương Thị Hưng (37 tuổi, trú tại bản Piêng Ồ, xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Vi Thị Phượng (57 tuổi, trú tại bản Cánh, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng bán thiếu nữ 14 tuổi cho người đàn ông Trung Quốc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, năm 2019, Hưng và Phượng đã lừa đưa em V.T.T. (14 tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa để làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng).

Thực hiện chuyên án NA1025, về đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Nậm Cắn chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng lực lượng công an bắt giữ Hưng và Phượng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.