Tung tích "chén trà" bị lũ cuốn ở Thái Nguyên: Người đàn ông nổi tiếng khắp MXH nhờ một hành động

3 "chén trà" nổi tiếng trên MXH thời gian này nằm trong mô hình bộ ấm chén khổng lồ được lắp đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm TP. Thái Nguyên để trang trí dịp Tết 2025. Đây được xem là biểu tượng cho văn hóa trà đặc trưng của địa phương. Thời điểm đó, tiểu cảnh này kết hợp cùng hoa tươi từng trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mô hình bộ ấm chén trà khổng lồ đặt ở trung tâm TP. Thái Nguyên.

Cận cảnh mô hình chén trà khổng lồ.

Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 11, 3 chén trà mô hình ở trung tâm TP. Thái Nguyên bị cuốn trôi, không rõ tung tích. Bài đăng tìm 3 chén trà vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm, lan tỏa rộng trên mạng xã hội.

Nhiều người dân cũng ghi lại được cảnh một chén trà bị lũ cuốn trong dòng nước chảy xiết, rồi có chén khác lại được một người đàn ông tận dụng để di chuyển trên đoạn đường ngập sâu. Những hình ảnh khiến số đông vừa thương lại vừa thích thú vì sự lạc quan, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh của người dân địa phương.

Được biết, người đàn ông tận dụng chén trà làm phương tiện di chuyển trên đường ngập là bố của anh Trần Tuấn (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên).

Chia sẻ trên Trí Thức -Znews, anh Tuấn cho hay một trong 3 chán trà đã trôi về khu xóm Trại Bầu vào ngày 7/10, cách trung tâm thành phố khoảng 7-8km. Bố anh phát hiện chiếc chén nổi trên mặt nước nên đã bơi ra kéo vào, rồi tận dụng làm thuyền để đi nhận hàng cứu trợ.

Khoảnh khắc bố anh Tuấn chèo chén trà giữa "biển nước" đã được hàng xóm ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

(Khoảnh khắc bố anh Tuấn chèo chén trà giữa "biển nước" gây chú ý).

Theo anh Tuấn, mô hình chén trà làm bằng xốp phủ composite nên có thể nổi trên mặt nước. Trọng lượng khá lớn, phải 3 - 4 người mới khiêng được lên xe tải. Chiều 10/10, đơn vị phụ trách đã điều xe tải đến tận nhà Tuấn để vận chuyển mô hình về trung tâm thành phố.

Hình ảnh một chén trà bị nước cuốn trôi. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng thông tin trên Trí Thức - News, thì tính tới tối 10/10, đại diện đơn vị thi công cho biết họ đã tìm lại được 2 trong 3 chén trà bị lũ cuốn, trong đó một chiếc trôi về xóm Trại Bầu, một chiếc khác dạt tới khu công trường phố đi bộ mới của Thái Nguyên.