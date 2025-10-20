Học sinh bị ép quỳ gối, liếm biển xe máy: Nhà trường báo cáo gì?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trên các trang mạng xã hội có đăng tải video bạo lực học đường của học sinh trên địa bàn khu vực xã Sóc Sơn và xã Kim Anh.

Ngay trong ngày, Sở đã nhận được báo cáo của Trường THPT Minh Phú, báo cáo của Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn về video trên mạng xã hội liên quan đến học sinh của nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường.

Học sinh N.Đ.H, học sinh lớp 10A5, Trường THPT Minh Phú bị ép quỳ, liếm biển số xe (ảnh cắt từ video)

Yêu cầu Trường THPT Minh Phú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc xã Sóc Sơn, xã Kim Anh xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường trong học sinh.

Công an đang điều tra

Trước đó, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú cho biết, đoạn video ghi lại hình ảnh một số học sinh bắt nạt nhau tại bãi đất trống cạnh Sân bóng Khu chùa Mai Đoài, Thôn Mai Đoài, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.

Khi biết thông tin, Trường THPT Minh Phú đã gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn nhằm tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác minh sự vụ.

Kết quả ban đầu đã xác định các trường hợp liên quan đến sự việc, trong đó có 2 học sinh Trường Ngành nghề GDTX Sóc Sơn, xã Sóc Sơn (Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 11 giờ, ngày 15/10, nhóm các đối tượng đứng ở đường, thì M.Đ.A điều khiển xe máy chở N.Đ.H, học sinh lớp 10A5, Trường THPT Minh Phú (là nạn nhân trong vụ việc) ngồi sau đi qua thì bị nhóm thanh niên kia đuổi theo.

Đến đoạn đường vắng, một trong các thanh niên trong nhóm đã cầm điện thoại quay video và bắt Đ. H. quỳ xuống, xin lỗi và bò liếm biển xe máy. Cũng tại đây, H. bị tát, đá vào mặt 2 cái cùng lời đe dọa: “lần sau chừa”.

Theo Trường THPT Minh Phú, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, đại diện phụ huynh đã đến gia đình học sinh H. để hỏi thăm và động viên.

“Sự việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra và học sinh H. đã đến trường đi học bình thường; Nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để ổn định sức khỏe tinh thần cho học sinh”, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội.