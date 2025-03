Vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não ở Đồng Nai: Liên quan chuyện tình cảm

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự 5 thanh thiếu niên đánh nam sinh bị chấn thương sọ não để điều tra về hành vi giết người.

Theo Cơ quan CSĐT, nhóm thanh thiếu niên bị tạm giam gồm: P.B.N. (16 tuổi), N.V.N (20 tuổi), N.V.T (18 tuổi), P.V.K. (16 tuổi) và T.V.N.H. (16 tuổi), cùng ngụ TP Biên Hòa.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ đánh nam sinh chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh N.T.Đ. (16 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) để tiếp tục điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định, P.B.N. và nam sinh Ng.M.Tr. (17 tuổi) cùng quen, có tình cảm với bạn gái 16 tuổi.

Trưa 27/3, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với Q.A.Th. (16 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa), P.B.N. đã rủ N.V.N, N.V.T, P.V.K và T.V.N.H. đến gặp Ng.M.Tr. (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, nhóm này mang theo hung khí, gồm một dao tự chế do Nguyên cầm và một gậy ba khúc bằng kim loại do K. mang theo. H. và N. lái xe chở K. và Nguyên, trong khi đó, do thiếu xe, N. đã gọi điện nhờ Đ. chở Thắng đi cùng mà không cho Đ. biết về việc đánh nhau hay nhóm có mang theo hung khí.

Cả nhóm tập trung tại một quán cà phê ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa để chờ. Đến khoảng 11h cùng ngày, khi phát hiện Tr. đi bộ ra từ cổng trường, N. chỉ người cho các đối tượng. Lúc này, K. rút gậy ba khúc lao tới đánh 3 lần vào đầu Tr., còn H. và N. dùng tay đánh vào đầu và mặt nạn nhân. Sau khi gây thương tích, nhóm này nhanh chóng bỏ trốn.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 giờ gây án, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.