CLIP: Nhói lòng cảnh cò trắng bị khâu mắt, làm mồi nhử trên "tử địa" bẫy chim trời

Ngày 18-10, Chi cục Kiểm lâm TP Huế xác nhận các lực lượng chức năng đã liên tục mở nhiều đợt truy quét quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời trái phép đang gia tăng đáng lo ngại tại các vùng đồng ruộng ven đô. Hàng trăm con cò trắng đã được giải cứu trong tình trạng kiệt quệ, nhiều con bị khâu mắt để biến thành mồi nhử, gây phẫn nộ trong dư luận.

Một kiểm lâm viên lội nước tháo dỡ bẫy lưới trên "tử địa" dành cho cò.

Từ đầu tháng 10 đến nay, những cánh đồng thuộc Chân Mây – Lăng Cô, Hưng Lộc, Phú Lộc hay Hương An không còn chỉ là nơi trú ngụ của chim trời, mà đã trở thành "bãi săn" dựng nên bởi những kẻ săn trộm.

Trong sáng 15-10, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, lực lượng kiểm lâm phối hợp biên phòng và công an địa phương bất ngờ phát hiện một hệ thống bẫy cò tinh vi với hàng trăm mét lưới được giăng sẵn cùng cò giả bằng xốp và thiết bị âm thanh đặt giữa ruộng. Đây là thủ đoạn nhằm đánh lừa các đàn cò đang di cư kiếm ăn, dẫn dụ chúng sà xuống và sa vào trận địa đã được chuẩn bị từ trước.

Hình ảnh những con cò giả làm mồi bẫy được thu giữ, tiêu huỷ.

Chỉ hai ngày sau, tại xã Hưng Lộc, một điểm đặt bẫy khác tiếp tục bị phát hiện. Nhiều con cò trắng mắc kẹt trong lưới, cánh xơ xác vì vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cán bộ kiểm lâm đã phải chạy đua với thời gian để giải cứu những cá thể còn sống, trước khi chúng kiệt sức hoặc bị bán cho các đối tượng tiêu thụ chim trời.

Tổng cộng 60 con cò được thả trở lại tự nhiên sau cuộc truy quét, nhưng những hình ảnh về các cá thể chết không kịp cứu đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Nhói lòng cảnh cò trắng bị khâu mắt, làm mồi nhử trên -tử địa- bẫy chim trời

Cao điểm của chuỗi vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11-10 tại xã Phú Lộc. Trong một cuộc mật phục lúc 4 giờ sáng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng dùng ghe và xe máy giăng bẫy trên các cánh đồng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn cò giả bằng xốp, que dính nhựa giăng khắp ruộng.

Tại phường Hương An và một số khu vực khác, nhiều con cò sống bị khâu kín mắt, chân cột chặt vào sợi dây, được sử dụng như những "mồi sống" để gọi đồng loại quay lại cánh đồng tử địa.

Hiện các vụ việc đã được lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chi cục Kiểm lâm TP Huế khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để các hành vi săn bắt tận diệt, đồng thời kêu gọi người dân thông báo kịp thời khi phát hiện vi phạm.



