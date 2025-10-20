Bắt Nguyễn Thị Tuyết Loan, tạm giữ 1 số ghi chép

Công an tỉnh Đồng Nai chiều 20/10 cho biết, bị Công an xã Phước An vừa bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Loan (49 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai vì hành vi cho vay lãi nặng 121%/năm, thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng.

Cụ thể, sáng 15/10, Công an xã Phước An (tỉnh Đồng Nai) phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyết Loan có hành vi cho vay lãi nặng. Tại cơ quan công an, bà Loan khai nhận đã lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp, bắt đầu hoạt động cho vay từ đầu tháng 3/2025. Bà Loan đã cho 8 công nhân làm chung công ty vay tiền với số tiền mỗi lượt từ 5 triệu đến 30 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Loan - Ảnh: CA Đồng Nai

Lãi suất bà Loan áp dụng là 10%/tháng, tương đương 121%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất quy định. Các giao dịch đều bằng tiền mặt, không viết giấy vay tiền, người vay trả lãi trực tiếp vào ngày 10 hàng tháng. Tổng số tiền bà Loan đã cho vay là 610 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính 51.005.479 đồng.

Công an xã Phước An đã tạm giữ tang vật gồm 1 cuốn sổ ghi chép thông tin người vay và 500.000 đồng tiền mặt (bà Loan khai là tiền lãi tháng 10 của một công nhân).

Vụ việc đang được lập hồ sơ để xử lý bà Loan về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.