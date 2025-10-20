Long Hồng Kông cùng đồng bọn lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt 140 tỷ đồng

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh hay còn gọi là Long Hồng Kông (SN 1999, trú thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya, Đắk Lắk) cầm đầu, cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Các đối tượng đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Hằng ngày, Hồ Mạnh Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram) chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài – xỉu) trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Để xây dựng lòng tin, ban đầu các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn.

Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu người chơi phải nộp phí từ 10-20% số tiền muốn rút.

Cứ như thế, các nạn nhân bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần mà vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã hàng nạp vào.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 dân trên cả nước.

Ngoài 26 đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.