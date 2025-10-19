Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Cánh mày râu cần tuyệt đối cảnh giác

Mới đây, công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Telegram...) để dụ dỗ người dùng "chat sex", sau đó dùng video/hình ảnh nhạy cảm đã ghi lại để đe dọa, tống tiền.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này như sau:

- Làm quen: Đối tượng lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex".

- Ghi hình: Trong quá trình "chat sex" (thường là qua video call), đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân.

- Tống tiền: Sau đó, chúng dùng video/hình ảnh này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền. Chúng đe dọa sẽ phát tán nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp nếu nạn nhân không làm theo.

Điều này sẽ khiến nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo Công an.

Tin nhắn đe dọa nạn nhân của các đối tượng

Công an TP Hà Nội khuyến cáo cần tuyệt đối cảnh giác: Không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu mời gọi, gạ gẫm các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội. Cùng với đó, người dân cũng nói không với hội nhóm đồi trụy: Tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy hoặc trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Trong trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền dưới hình thức này, người dân tuyệt đối không chuyển tiền. Hãy đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.