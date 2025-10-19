Bắt giữ Bùi Ngọc Đức sinh năm 2002

Khoảng 09h00', ngày 18/10/2025, Công an phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo về việc phát hiện bà Đ. T. T (sinh năm 1950, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: bà Đ. T. T sinh sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà riêng. Do không thấy và không liên lạc được với bà T từ chiều ngày 17/10/2025, đồng thời phát hiện nhà bà T có dấu hiệu bất thường, người dân đã liên lạc với con gái bà T là chị V. T. T. M (sinh năm 1982, trú tại khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

Đối tượng Bùi Ngọc Đức. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tại đây, phát hiện bà Đ. T. T đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói, tại hiện trường phát hiện có dấu vết cậy phá cửa tại các phòng, 01 con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

Chỉ trong khoảng 9 tiếng huy lực lượng tập trung điều tra, xác minh, truy vết,thu thập tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 18h15' cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Đức (sinh năm 2002; thường trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; nơi ở hiện nay: khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), là nghi phạm gây ra vụ án "Giết người, Cướp tài sản" trên. Đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Ngọc Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.