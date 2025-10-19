Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Quảng Ninh sau 9 tiếng nhận báo án

Tối 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ việc có dấu hiệu phạm tội “ Giết người ” và “Cướp tài sản” xảy ra cùng ngày tại khu vực phường Bình Khê.

Hiện trường phát hiện án mạng là cửa tiệm tạp hóa tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/10, Công an phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo về việc phát hiện bà Đồng Thị T. (sinh năm 1950, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê) chết tại cửa tiệm tạp hóa nghi do bị sát hại .

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu xác định, bà T. sinh sống một mình và bán hàng tạp hóa tại nhà riêng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác phá án.

Do không thấy và cũng không liên lạc được với bà T. từ chiều 17/10, đồng thời phát hiện nhà bà T. có dấu hiệu bất thường nên người dân đã liên lạc với con gái của bà T. để đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói và tại hiện trường phát hiện có dấu vết cậy phá cửa tại các phòng, một con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

Nghi phạm Bùi Ngọc Đức sau khi bị bắt.

Sau khoảng 9 tiếng huy động các lực lượng tập trung truy vết, khoảng 18h15 ngày 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (sinh năm 2002; quê tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang), là nghi phạm gây ra vụ án "Giết người” và “Cướp tài sản" nói trên.

Khẩn trương đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Ngọc Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung điều tra vụ việc.